Osmaniye Belediyesi öğrencilere sıfır atık eğitimi veriyor

Osmaniye Belediyesinin, sıfır atık projesinin kentte yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programlarına devam ettiği bildirildi.

Sıfır atık projesi çerçevesinde atık oluşumunun önlenmesi, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerini içeren eğitimler Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokullar ve anaokullarında öğrenim gören öğrencilere veriliyor. Okullarda verilen eğitimler sonunda Osmaniye Belediyesi tarafından okul kütüphanesinde öğrencilerin okuması için kitap serileri hediye edildiği, eğitime katılan her öğrenciye de çevre gönüllüsü rozeti ile çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi. .

Sıfır atık konusunda duygularını ifade eden okul idarecileri ve öğretmenler, daha temiz bir doğa ile daha güzel bir şehir olma yolunda böylesi önemli konuda farkındalık oluşturmak adına çocuklara verilen eğitimlerden dolayı Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ertuğrul Gazi İlkokulu ve 7 Ocak İlkokulu’ndan başlayan eğitimlerin, merkezde bulunan tüm ilkokul ve anaokullarında verileceği ifade edildi.