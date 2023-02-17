Osmaniye Belediyesi afet koordinasyon merkezine gelen yardımları, vatandaşlara ulaştırılıyor

Osmaniye Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine TIR’larla gelen yardım kolileri, burada ayrı ayrı tasnif edilip, ihtiyaç sahiplerinin taleplerine göre paketlenerek adreslerine ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 11 ilden biri olan Osmaniye’ye, yardımseverler tarafından içerisinde, su, gıda, ısıtıcı, battaniye ve kıyafetlerin bulunduğu yardım TIR’ları gelmeye devam ediyor. Osmaniye Belediyesi tarafından oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezindeki depolara indirilen yardım paketleri, burada personeller tarafından ayrıştırılıyor.

Belediye Başkanı Kadir Kara, yardım TIR’larından indirilen kolilerin içerisinden çıkan malzemelerin, ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlardan gelen taleplere göre, dağıtımlarının yine belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından adreslere ulaştırıldığını söyledi.

Başkan Kara çağrı merkezinde vatandaşlarla telefonda görüştü

Belediye Başkanı Kadir Kara, Afet Koordinasyon Merkezinde ki çağrı merkezinde de incelemelerde bulundu. Başkan Kadir Kara, gelen çağrıları da karşılayarak vatandaşlarla görüştü. ‘Şükran’ isimli bir depremzede vatandaşın çağrısını karşılayan Başkan Kadir Kara, “Öncelikle geçmiş olsun, rabbim bir daha böyle afetler göstermesin inşallah. Rabbim sizleri, evlatlarınızı, ailenizi ve büyüklerinizi her türlü afetlerden esirgesin, korusun inşallah. İhtiyaçlarının konusunda arkadaşlarımız sizlere gerekli şekilde yardımcı olacaklar.” Diye konuştu.

Çağrı merkezini arayarak yardım taleplerini ileten depremzede vatandaşların ihtiyaçları kayıt altına alınarak, yine personeller tarafından adreslerine ulaştırılıyor.