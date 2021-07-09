Osmaniye AFAD’dan gençlere afet eğitimi

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik afet bilinci, hafif arama ve kurtarma, yangın söndürme ile çadır kurulumu konularında eğitim verildi.

Osmaniye’de bulunan Aslantaş Gençlik Kampı’na Türkiye’nin farklı illerinden katılım sağlayan 160 gence AFAD ekiplerince afet bilinci, hafif arama ve kurtarma, yangın söndürme ile çadır kurulumu konularında eğitim verildi. İlk olarak sözlü olarak anlatılan eğitimler daha sonra gençlerin katılımıyla uygulamalı olarak gösterildi.

Afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma hedeflerinde gençlerin önemli bir yeri olduğunu ifade eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlü Serhat Bulut, “Hem ilimiz hem de ülkemiz açısından afetlere daha hazır ve dirençli bir toplum oluşturma hedeflerimizde gençlerimiz çok önemli bir yere sahip olmakla birlikte, bizler de AFAD İl Müdürlüğü olarak gençlerimizi söz konusu hedeflerimize ulaşmak amacıyla bu sürecin içerisine dahil etmek için gayret ediyoruz ve başardığımızı da düşünüyoruz. Bilindiği üzere AFAD gönüllüsü olmak için yaş sınırı 18’den 15’e indirilmiş olup, tüm gençlerimizi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Afetlere daha dirençli bir ülke olmak adına sorumluluk almalarını arzu ediyorum. Cennet vatanımızın dört bir yanından gelip de kampta kalan ve eğitimlerimize katılan gençlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.