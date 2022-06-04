Ormanlık alana ekilen kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakandılar

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde ormanlık alana ektikleri bin 50 kök kenevirlerin bakımını yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde A.A. ve V.Ü. isimli şahısların ormanlık alana kenevir ektiği bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından ihbarı doğrulayan ekipler, şahısları ektikleri kenevirlerin bakımlarını yaparken suçüstü yakaladı. Bin 50 kök kenevire jandarma ekiplerince el konulurken 2 şüphelide gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken V.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.