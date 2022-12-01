Son Dakika
Okuldan hırsızlığa suçüstü
Osmaniye’de bir okuldan hırsızlık yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
OSMANİYE 01.12.2022, 12:50
Osmaniye’de bir okuldan hırsızlık yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir okulda hırsızlık olayı meydana geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayı şüphelisi E.T. isimli şahsı suçüstü yakaladı.
Çalınan malzemeler teslim edilirken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.