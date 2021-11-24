‘Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı’na 50 fidan dikildi

Osmaniye’de ‘24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı’na 50 adet fidan dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında ‘24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı’na 5 adet defne ile 45 adet selvi fidanı olmak üzere 50 adet fidan dikildi. İlk fidanı dikerek can suyunu veren Vali Erdinç Yılmaz, “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Dikilen fidanlarla öğretmenlerimiz için oluşturulan hatıra ormanının daha büyük ve çok daha güzel bir orman olmasını temenni ediyorum” dedi.

Fidan dikim etkinliğine Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve okul müdürleri katıldı.