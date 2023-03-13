Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye’de ara verilen eğitim öğretimin başlamasıyla okul bahçesinde çocuk sesleri yeniden yükseldi. İlk dersin konusu ise deprem oldu.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle okulların tatil edildiği Osmaniye, Adana ve Gaziantep’te bugün ilk ders zili çaldı. Osmaniye’de depremin 35’inci gününde okullarına kavuşan öğrenciler bahçede arkadaşlarıyla sohbet edip oyunlar oynayarak hasret giderdi. Dede Korkut İlköğretim Okulunda da öğrencilerin ilk ders konusu deprem oldu.

Öğrencilerin ilk dersinde deprem hakkında bilinçlenmeleri için konuşma yaptığını belirten Sınıf Öğretmeni Mustafa Şen, "Heyecanlı bir çocuk gibi, heyecan duyarak geldim. Okulumu, çocukların yüzlerine bakmayı özlemişim bu iklimi özlemişim. Malum büyük bir deprem yaşadık ayrı ayrı yerlerde geçirdik şartlar gereği ağır olsa da ama şükür Allah’a diyorum. Okullarımız açıldı ama gördüğünüz gibi sınıfın devamını beklemek biraz absürt olacak diyebilirim ama zamanla kalabalıklaşacağız normalleşeceğiz, ancak böyle geriye atabiliriz yaşadıklarımızı" dedi.

Okulun açılmasından dolayı arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler de bir yandan da depremin üzerlerine bıraktığı korkuyu yenmeye çalıştıklarını kaydetti.