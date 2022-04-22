Öğrenciler "Eğlence ile 4 Yetenek" projesini tanıttı

Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu öğrencileri, Vali Erdinç Yılmaz’a E-twinning projesi olan ‘Eğlence ile 4 Yetenek’ projesini tanıttılar.

Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu’nda öğrencim gören bir gurup öğrenci okul müdürü Abdullah Dayangaç ile proje yürütücüleri Hatice Bayrı ve Kamil Kürtül ile birlikte Vali Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Erdinç Yılmaz ile bir süre sohbet eden öğrenciler daha sonra E-twinning projesi olan ‘Eğlence ile 4 Yetenek’ projesini tanıttı.

Proje hakkında bilgeler veren proje yürütücüsü ve müdür yardımcısı Kamil Kürtül, "Bu projede öğrencilere eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlandı. Öğrencilerimiz bu proje ile okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere 4 beceriyi geliştirdiler. Proje üzerinde çalışırken web2 araçlarını kullanarak öğreniyorlar. Uluslararası gerçekleştirilen proje, Türkiye’den 3 İngilizce öğretmeni, 1 sınıf öğretmeni ve Azerbaycan’dan 2 İngilizce öğretmeni ile birlikte yürütülüyor” diye konuştu.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Yılmaz, öğrencilere başarılar diledi.