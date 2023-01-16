Narkotik polisinden bir haftada 37 operasyon

Osmaniye’de narkotik polisinin son bir hafta içerisinde düzenlediği 37 ayrı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 37 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 6 kilo 562 gram esrar, 100 gram skunk, 34.59 gram metamfetamin, 26,77 gram bonzai, 23,34 gram eroin, 69 adet sentetik hap, tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bni 980 TL para ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheliden 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.