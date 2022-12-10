Son Dakika
İstanbul’da skandal görüntüler: Caddeleri döküm sahasına çevirdiler, tepki gösteren vatandaşlardan böyle kaçtılar
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
OSMANİYE 10.12.2022, 19:08
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Köseoğlu Düğün Salonu önünde meydana geldi. A.Y.’nin kullandığı plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen S.Ç.’ye çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı. Ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.