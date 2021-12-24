Motosiklet çalan zanlı yakalandı

Osmaniye’de motosiklet çalan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Bahçe Köyü’nde bir vatandaşın motosikleti çalındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Motosikleti çalan şahsın A.S. olduğunu tespit eden ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şahsın belirlenen adresine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan A.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.