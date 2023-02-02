Metin Şentürk, Osmaniye’de öğrencilerle buluştu

Sanatçı Metin Şentürk, Osmaniye’de öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çınar Altı Gençlik Söyleşileri çerçevesinde, Sanatçı Metin Şentürk “Genç Bakış Açısı” programıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi konferans salonunda gençlerle bir araya geldi. Düzenlenen programda Şentürk, öğrencilerle sohbet edip hayat tecrübelerini paylaştı. Konserde veren Şentürk, gençlerin bakış açılarını olumlu yönde değiştirerek, hayatta pozitif olmanın önemini vurguladı.

Gençlerin kendisi hakkında merak ettiği soruları cevaplayan Şentürk, onları sahneye çağırarak şarkılar söyletti. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, şube müdürleri, yurt müdürleri, öğrenciler, gençlik merkezi üye gençleri, gençlik liderleri, antrenörler ve sporcular katıldı.