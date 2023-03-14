Meslek liseleri depremzedelerin yanında

Türkiye’nin ’fabrika gibi’ üretim yapan meslek liseleri, afeti yaşayan her ilde olduğu gibi Osmaniye’de de depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de bin 8 kişi hayatını kaybetti, 339 bina ise yıkıldı. Şehirde kurulumuna başlanan bin 370 adet konteyner evin birçoğu tamamlanırken, depremin olduğu ilk andan beri Osmaniye’de sahada yaptığı faaliyetlerle kendini gösteren Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liseleri de konteyner kentte vatandaşların yanında oldu. Ekmek, tekstil, konteyner ve tamirat-tadilat işlerinde deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen öğrenciler ve öğretmenler şimdi de kurulan konteyner kentlerde görev aldı. Şehirde konteyner kentteki yuvalarına yerleşen vatandaşların kurulum ve tamir işlerini Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri yaptı.

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan şefi Mahmut Uçman, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tebliğ edilen yaklaşık 400 adet televizyonun kurulumunu okulumuz öğretmenleri, öğrencileri, teknisyenlerimiz ve izcilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Şimdi televizyonlardan sonra muhtemelen uydu tesisatlarına geçeceğiz. Uydularını da yerleştireceğiz ve EBA TV’lerini buradaki halkımızın hizmetine sunacağız, çocuklarımız eğitim öğretimden de geri kalmayacak inşallah. İnternet bağlantısı, uydu bağlantısı hepsi gerçekleştirilecek şu an için 400 adet. Biz daha önce de yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talimatıyla yaklaşık 150 çadıra elektrik tesisatı döşedik. Yine Cumhuriyet Meydanı’ndaki birçok arızalara baktık en son 25 tane okulumuzun arızalarını elektrik arızalarıyla ilgili çalışmalarını yaptık. Arızalarını giderdik ve hala da çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sahada gönüllü olarak görev alanlardan 12’nci sınıf öğrencisi Soner Can Güzel de, "Konteyner kente televizyon kurmaya geldik. Öğretmenlerimiz çağırdı biz de hemen gönüllü olarak geldik. Öğrencilerin EBA TV’ye girmeleri için kuruluyor bu televizyonlar" diye konuştu.

Konteyner kentte yapılan çalışmalardan memnun olan vatandaşlar ise devletin depremin olduğu ilk andan itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.