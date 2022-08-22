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Mahalle arasındaki otluk alanda çıkan korkuttu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mahalle arasındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANİYE 22.08.2022, 11:51
Mahalle arasındaki otluk alanda çıkan korkuttu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mahalle arasındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, evlere yakın yerde bulunan otluk alanın yandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Tamamen söndürülen alanda soğutma çalışması yapıldı.

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