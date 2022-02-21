Lisesi öğrencileri tarihi eserlerin resimlerini çizdi

Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Osmaniye Müze Müdürlüğü’nün bahçesinde bulunan tarihi eserlerin resimlerini çizdi.

Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrenim gören bir gurup öğrenci müze müdürlüğü bahçesinde bulunan tarihi eserlerin karakalem çalışmasını yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Müze Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapan Ümit Kayışoğlu ve Zeynep Kavuklu gözetmenliği gerçekleşen etkinliğe katılan öğrenciler açık havada resim çizmenin mutluluğu yaşadı.

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, etkinliklerin zaman zaman devam edileceği ifade edilirken etkinlikte öğrencilerin tarihi ve kültürel bilgilerinin artırılması amaçlandı.