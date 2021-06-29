Liseler arası kompozisyon yarışması başvuruları başladı

Osmaniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Halkın Zaferi’ konulu kompozisyon yazma yarışmasının başvuruları başladı.

Milli irade, demokrasi ve milli değerlere bağlılık konusunda farkındalık oluşturan 15 Temmuz’da halkın gösterdiği kahramanlığın hafızalarda yerini korumak ve yaşatmak amacıyla düzenlenen liseler arası kompozisyon yazma yarışmasına başvurular başladı. Liseler arası düzenlenen yarışmaya, yarışmacılar okullarını temsilen ya da her öğrenci kendi adına katılım sağlayabilecek. Son başvuru tarihi 9 Temmuz 2021 olarak belirlenen yarışmanın sonuçları ise 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yarışmaya katılım başvuruları elektronik ortamda veya elden dosya ile teslimle yapılabilecek. Katılımcılar, yazdıkları eserleri osmaniye-bld.gov.tr adresi üzerinden şartname ekinde yer alan başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihine kadar osmbldkultur@gmail.com adresine mail olarak gönderebilir veya Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Osmaniye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Halkın Zaferi’ konulu kompozisyon yazma yarışmasına katılım şartnamesine ve katılım başvuru formuna www.osmaniye-bld.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir” denildi.