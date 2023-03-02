Lise fırınında depremzedeler için günlük 35 bin ekmek üretiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de meslek lisesi fırınlarında, depremzedeler için günlük 35 bin ekmek üretimi yapıldığı bildirildi.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından yaraların sarılması için herkes taşın altına elini koydu. Depremin birçok ölüm ve hasara yol açtığı Osmaniye’de AFAD, Kızılay, STK’lar gibi okullar da görev almaya devam ediyor. Kentteki Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki fırının kapasitesi 20 binden 35 bin adete çıkarıldı. Milli Eğitim personelinin de gönüllü destek vermesiyle üretilen ekmekler depremzedelere ulaştırılarak önemli bir ihtiyacın karşılandığı bildirildi.

Okulların açık olduğu dönemlerde, taşımalı öğrenciler için günlük 6-7 bin ekmek üretimi yaptıkları fırınlarının 20 bin kapasiteli olduğunu, deprem sonrasında depremzedeler için bu sayının 35 bine kadar artırıldığını belirten Okul Müdürü Sibel Altun, "Geçen yıl Şubat ayında kurulan fırınımızda depremzede vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Taşımalı öğrencilerin öğlen yemekleri için ekmeği biz üretiyorduk öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çalışıyor ekmeği üretiyorlardı. Depremzedeler için bütün okullardaki çalışan işçiler buraya toplandı onlar üretiyorlar ekmeği. 20 bin kapasiteli bir fırına sahibiz ama 35 bin kapasiteye çıktık. Çalışanlarımız Milli Eğitim personellerinden oluşuyor. Depremzedelerin çadırlara, Milli Eğitim yurtlarına, Gençlik Sporun yurtlarına, orada kalan depremzedelere ekmeklerini biz buradan gönderiyoruz" dedi.