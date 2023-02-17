Kütahya’dan Osmaniye’deki depremzedelere sıcak yemek ikramı devam ediyor

Kütahya Meydan Aşevi Vakfı tarafından depremlerden etkilenen Osmaniye’de kurulan çadırda, depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Vakıf görevlileri, Osmaniye Dumlupınar Mahallesinde, depremzedelere yemek ve sıcak çorba ikram ediyor. Kütahya’dan hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için iyilik köprüsü kurduklarını dile getiren vakıf yetkilisi İsmail İngeç, "Depremzede kardeşlerimize hizmet amacıyla yaralarına bir nebze olsun merhem olmak adına Osmaniye’deyiz. Meydan Aşevi Vakfımız, Kütahya halkının katkılarıyla ayakta duran 2008 yılından bu yana hizmet etmekte olan bir vakıf. Burada esas kahraman bizim bağışçılarımızdır. Allah onlardan razı olsun, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Biz de onların bu teveccühlerini göstermek adına böyle bir hizmet vermek için Osmaniye’ye geldik. Buradaki hizmetimiz depremzede kardeşlerimize sıcak yemek ulaştırmak. Sabah çorba ikramımız var. Öğleden sonra yemek ikramımız var. Bu şekilde hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz. Bu hizmetin buraya ulaşmasında emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah bin kere razı olsun. Bu işin gerçek kahramanları aşevimize ve bizim gibi diğer sivil toplum kuruluşlarına bağışlarını esirgemeyen bağışçılarımızdır" dedi.