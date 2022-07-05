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Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor

Osmaniye’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kasaplar denetleniyor.

OSMANİYE 05.07.2022, 11:39
Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetleniyor

Osmaniye’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kasaplar denetleniyor.

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için denetimlere ağırlık verdi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşabilmesi için denetimlerin bayrama kadar süreceği öğrenildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Osmaniye’de faaliyette olan kasaplardaki genel teknik, hijyen şartları, satıla etlere ait kesim raporu, soğuk zincir şartlarının uygunluğu ve karkas etlerde resmi damga kontrolleri yapılmıştır” denildi.

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