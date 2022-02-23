“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” protokolü imzalandı

Osmaniye’de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi için protokol imzalandı.

Osmaniye’de köyden kente göçün azaltılması, küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi ve küçükbaş hayvan varlığının arttırılmasından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası desteği ile hayata geçirilecek olan “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesinin protokol imza töreni Vali Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla imzalandı.

Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Proje ile ilimizde köyden kente göçün azaltılması, küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretme kazandırılması, ilimizdeki yerel koyun ırklarının sayısının artırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması ve en nihayet yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi amaçlandı. Ziraat Bankası’nın, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi ve 100 bin lirayı aşan kısım için güncel faiz oranlarında kredi kullandıracak” diye konuştu.

Protokolün Osmaniye için hayırlı olmasını dileyen Vali Erdinç Yılmaz, “Proje ile ilimizde hayvancılık yapan işletmelere finansal destek sağlayarak, ilimizdeki küçükbaş hayvan varlığımızı ve yerel koyun ırklarının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Projenin ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.