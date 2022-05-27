Köy evlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine bağlı Kaypak Köyü’nde evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaypak Köyündeki evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı evlerden kazan, leğen, çaydanlık gibi eşyalar ile demir parçaları çalan 2 şüpheli tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan eşyalar da ele geçirildi.

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.