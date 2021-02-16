Korona hastası ambulans helikopter ile Adana’ya sevk edildi

Osmaniye’de hastanede tedavi gören 54 yaşındaki korona virüs hastası Ahmet Loş, hava ambulansı ile Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Osmaniye’de yaşayan 54 yaşındaki Ahmet Loş’a bir süre önce korona virüs teşhisi konuldu. Teşhisin ardından fenalaşan Loş, hastaneye kaldırıldı. Osmaniye Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ahmet Loş’un bir üst basamakta tedavisinin devam etmesine için hava ambulansı ile 3. basamak hastane olan Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.