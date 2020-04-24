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Köpekler, 120 tavuğu telef etti

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDEKİ DÜN GECE GEÇ SAATLERDE YAŞANAN OLAYDA TAVUK ÇİFTLİĞİNDE GİREN BAŞIBOŞ KÖPEKLER 120 TAVUĞU TELEF ETTİ.

Köpekler, 120 tavuğu telef etti

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDEKİ DÜN GECE GEÇ SAATLERDE YAŞANAN OLAYDA TAVUK ÇİFTLİĞİNDE GİREN BAŞIBOŞ KÖPEKLER 120 TAVUĞU TELEF ETTİ.

24 Nisan 2020 Cuma 11:24
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Köpekler, 120 tavuğu telef etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki dün gece geç saatlerde yaşanan olayda tavuk çiftliğine giren başıboş köpekler, 120 tavuğu telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Yeniceharuniye mahallesinde Hasan Toprak (61) isimli vatandaşa ait bir dönümlük açık alanda kurulu olan tavuk çiftliğine, gece geç saatlerde başıboş köpekler girdi. Köpekler, çiftlikte bulunan yaklaşık 200 tane tavuğun 120 tanesini boğarak ve parçalayarak telef etti.

Olayı komşusunun haber verdiğini söyleyen çiftlik sahibi Hasan Toprak, “Sabah saat: 07. 30 gibi komşum beni aradı. Çiftliğe köpeklerin girdiğini ve tavuklarıma zarar verdiğini söyledi. Komşum, gelen sesler üzerine çiftliğe geldiğini, çiftlikten beş tane köpeği kovaladığını söyledi. Zaten 200 kadar tavuğum vardı. Bunlar Atask yumurta tavuğuydu. Adana’dan almıştım. Yumurtalarını satıyordum. Üç yıldır bu işi yapıyordum. Bu başıboş köpekler bizleri hep rahatsız ediyor. Çevrede bir dürü köpek var. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz.”dedi

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