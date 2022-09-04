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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
OSMANİYE 04.09.2022, 12:15
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi Ellek Beldesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 DB 510 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan S.S. yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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