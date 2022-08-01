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Kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

OSMANİYE 01.08.2022, 00:29
Kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde dağlık alanda otlayan keçi yavrusu kayalıklarda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler halat yardımıyla keçinin bulunduğu yere indi. Yavru keçiyi kucağına alan itfaiye personeli keçiyi güvenli alana çıkardı.

Ekipler tarafından sağlık kontörlü yapılan yavru keçi sahibine teslim edildi.

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