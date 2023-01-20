Osmaniye’de bulunan Kastabala sulak alanında kış ortası su kuşu sayımı başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından mahalli öneme haiz sulak alan olarak tescil edilen Kastabala sulak alanında kış ortası su kuşu sayımı başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Doğa Araştırmaları Derneği tarafından gerçekleştirilen çalışmanın belirli aralıklarla süreceği belirtildi. Kastabala sulak alanında geçen yıl yapılan sayımda 137 türden 5625 kuş kayıt altına alındığı da bildirildi.

Kış ortası su kuşu sayımları ile sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemeyi, koruma çalışmalarına yön vermeyi, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip etmeyi, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturmanın hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamakla birlikte farkındalığın artırılarak kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı da sunulma fırsatı tanındığı belirtildi.