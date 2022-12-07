Karaçay deresi kenarına yeni yürüyüş ve bisiklet yolları

Osmaniye Belediyesi tarafından Karaçay dere yatağı kenarında projelendirilen yeni yürüyüş ve bisiklet yoları için inşaat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Güney Çevre Yolu Fakıuşağı Köprüsü ile Karacalar Köprüsü arasındaki alanda uygulanacak olan “Karaçay Vadisi Düzenleme Projesi” çerçevesinde başlanılan 1. etap çalışmalarında, 1650 metre bisiklet yolu, yürüyüş yolu, yeşil alanlar, bisiklet park alanı, açık fitness alanları, çocuk oyun alanı, büfe, oturma-dinlenme ve seyir alanı yapılacağı kaydedildi.

Osmaniye Kentsel Estetik ve Gelişim Projesi (OKEP) çerçevesinde, nehir boyunca yapımına başlanılan spor alanları ve çocuk oyun alanlarıyla Osmaniye’nin cazibe merkezi haline geleceğini belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, “140 bin metrekarelik çok büyük ve önemli bir alanda yapılacak bu projemizle tüm Osmaniye ve hatta yakın illerden gelecek ziyaretçilere bile hizmet edebilecek, Osmaniyeli hemşerilerimiz için de istihdam, iş imkanları sunulmuş olacaktır. Projemiz ile birlikte yeşil alanlar, bisiklet yolu ve yürüyüş yolları, spor alanları, sosyal ve kültürel mekanlar olacak” dedi.

Projenin kısa sürede tamamlanarak, halkın hizmetine sunulacağı ifade edildi.