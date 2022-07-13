Kadirli’de haşereyle mücadele

Kadirli Belediyesi’nin sinek ve zararlı haşere gruplarına karşı sürdürdüğü mücadele devam ediyor.

Kadirli Belediyesi’ne bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri belediye sınırları içerisinde yer alan sulama kanalları, fosseptikler, menfezler, kanallar, dere yatakları, çöp konteynerleri ile mahalle sokakları gibi yerlerde haşere ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Sahadaki ekipler, Sağlık Bakanlığından onaylı biyosidal ürünlerle organize ettiği ilaçlama planında ilçe merkezinde de gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan yaptığı açıklamada, “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından haşere ile mücadelede ilçemiz genelinde ilaçlama çalışması devam ediyor. Mahallelerdeki sokaklarımız ilaçlanıyor. Haşerenin yoğun olduğu dere yatakları sulama kanalları gibi alanlarda da ekiplerimiz çalışmasını sürdürüyor. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek” dedi.