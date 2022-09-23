Kadirli’de haşereyle mücadele

Kadirli Belediyesi, sinek ve haşere gruplarına karşı gece saatlerinde mücadele devam ediyor.

Kadirli Belediyesi’ne bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri belediye sınırları içerisinde yer alan sulama kanalları, fosseptikler, menfezler, kanallar, dere yatakları, çöp konteynerleri ile mahalle sokaklarında haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki ekipler, Sağlık Bakanlığından onaylı biyosidal ürünlerle organize ettiği ilaçlama planında çalışmalarına devam ediyor.

Gece saatlerinde sinek ve haşerelere karşı çalışma yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından haşere ile mücadelede ilçemiz genelinde ilaçlama çalışması devam ediyor. Gece saatlerinde mahallelerdeki sokaklarımız ilaçlanıyor. Çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek” dedi.