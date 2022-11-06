Kadirli’de evde bakım hizmetleri

Kadirli Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde sağlık ve bakım hizmetleri sürüyor.

Kadirli Belediyesi “İşte Üretken Belediyecilik” sloganıyla vatandaşların evde bakım hizmetlerine devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri evinde kendi bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların yardımına koşuyor. Profesyonel olarak hizmet veren ekipler kişisel bakım, tırnak kesimi, ev temizliği, sağlık kontrolleri ve pansuman gibi konularında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılırken ilçe genelinde ekipler belirlenen adresleri tek tek ziyaret etmeye devam ediyor.