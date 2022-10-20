Kadirli’de ekmekte gramaj denetimi

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetleyerek ekmek gramajlarını kontrol etti.

Kadirli Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü personelleri belirli periyotlarda fırınlarda ekmek gramajı kontrollerine devam ediyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarına yaptıkları denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde ekmeklerin gramajları ve etiketler kontrol edildi. Kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan eksiklikleri gidermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Belediye olarak ilçe merkezinde görevlendirdiğimiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda gramaj denetimi yaptılar. Vatandaşlarımızın ekmek alırken gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri ve ekmek almalarını sağlamak amacıyla zabıtamız denetimlerini sürekli olarak gerçekleştirecektir” denildi.