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Kadirli’de çıkan anız yangını söndürüldü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
OSMANİYE 30.08.2022, 08:55
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hasat edilmiş mısır tarlasında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Adana yolunda bulunan hasat edilmiş mısır tarlasından dumanların yükseldiğini fark eden yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan tarlada yangın tamamen söndürüldü.
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