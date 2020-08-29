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Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı
DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. ŞAMİL GEREK, KADİRLİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ GÖREVİNE ATANDI.
OSMANİYE 29.08.2020, 09:55
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Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şamil Gerek, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı.
Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi iken 2016 yılında Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Dahiliye Uzmanı Dr. Şamil Gerek, 4 yıllık görevinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atandı. Gerek, daha daha önce de Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde bulunmuştu.
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