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Kadirli Belediyesi’nin evde sağlık hizmeti devam ediyor

Kadirli Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların evde sağlık ve bakım hizmetlerini karşılıyor.

OSMANİYE 29.06.2022, 08:07
Kadirli Belediyesi’nin evde sağlık hizmeti devam ediyor

Kadirli Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların evde sağlık ve bakım hizmetlerini karşılıyor.

Kadirli Belediyesi “İşte Üretken Belediyecilik” sloganıyla vatandaşların evde bakım hizmetlerine devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri evinde kendi bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve yatalak vatandaşların yardımına koşuyor. Bu çerçevede profesyonel olarak hizmet veren ekipler kişisel bakım, saç sakal kesimi, tırnak kesimi, özel havuzlu banyo, ev temizliği, mutfak temizliği, sağlık kontrolleri ve pansuman gibi konularında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öte yandan evde sağlık hizmeti çerçevesinde vatandaşların tansiyon v şeker ölçümleri yapılırken ilçe genelinde ekipler belirlenen adresleri tek tek ziyaret etmeye devam ediyor.

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