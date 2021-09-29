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Jandarmadan Suriyeli sığınmacılara trafik eğitimi

Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesi’nde bulunan Geçici Barınma Merkezi’nde yaşayan Suriyeli sığınmacılara jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

OSMANİYE 29.09.2021, 10:28
Jandarmadan Suriyeli sığınmacılara trafik eğitimi

Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesi’nde bulunan Geçici Barınma Merkezi’nde yaşayan Suriyeli sığınmacılara jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri ekiplerince Cevdetiye Beldesi’ndeki Geçici Barınma Merkezi’nde hayatlarını idam ettiren Suriyeli sığınmacılara yönelik trafik eğitimi verildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında verilen eğitimde, temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, kask kullanımı, yaya geçitlerinde ve yaya geçidi olmayan yollarda hareket tarzları uygulamalı olarak anlatıldı.

Kazaların yaşanmaması ve yaşanabilecek kazalarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için vatandaşlara ve Suriyeli sığınmacılara yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

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