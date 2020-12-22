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Jandarmadan öğrencilere canlı yayınla trafik dersi
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla trafik dersi verildi.
OSMANİYE 22.12.2020, 16:44
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla trafik dersi verildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma trafik Timleri tarafından ilçe ve köylerde eğitim gören 118 ilkokul ve ortaokul öğrencisine EBA üzerinden trafik dersi verildi. Canlı yayın bağlantısı yapılarak verilen derste öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak hedeflendi.2021 yılı pandemi sürecinde de verilen eğitimlerin devam edeceği belirtildi.
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