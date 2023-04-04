Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı

Osmaniye’de jandarma ekipleri tarafından, mesire alanında bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından Hasanbeyli ilçesi Türkmenpınarı mesire alanında yaralı karaca bulundu. Ekipler tarafından bulunan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Veteriner kontrolünden geçirilerek tedavi altına alınan karacanın, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.