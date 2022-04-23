Jandarma ekiplerinden kadınlara narkotik eğitimi

Osmaniye’de "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi çerçevesinde annelere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı, proje çerçevesinde Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Beldesi Şehit Baykal Küçükgöçen Ortaokulunda 65 anne ve anne adaylarına ulaşarak narkotik suçlara karşı farkındalık eğitimi verildi. Projede, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kadınlara broşür dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.