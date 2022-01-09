“İşgalden Zafere Osmaniye” tiyatro oyunu sahnelendi

Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tiyatrosu tarafından hazırlanan “İşgalden Zafere Osmaniye’’ isimli tiyatro oyununun ilk gösterimi sahnelendi.

Milli mücadele dönemi, emperyalizm işgalinde yokluk ve kıtlık şartları altında canlarını hiçe sayarak Osmaniye’nin savunmasında emeği geçen kahramanların da canlandırıldığı “İşgalden Zafere Osmaniye” tiyatro oyununun ilk gösterimi sahnelendi. İbrahim Kara tarafından kaleme alınan Muhammet Kürtüloğlu’nun uyarladığı tiyatronun yönetmenliğini Muhammet Kürtüloğlu üstlenirken yönetmen yardımcılığını da Öznur Gökşen Dinç üstlendi.

Oyunun sahnelenmesinin ardından konuşan Muhammet Kürtüloğlu, “Biz Osmaniye’de yüreği tiyatro sevgisi ile dolu gençler olarak, tiyatro oyunumuzu sahnelemenin gururunu yaşıyoruz. Bu ruhu bizimle yaşayan seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun’a teşekkür ediyoruz” dedi.