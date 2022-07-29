İş yeri deposundan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir iş yerinin deposundan elektrik kabloları ve el aletleri çalan şüpheli yakalandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin deposundan çalınan elektrik kabloları ve el aletleri ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerden hırsızlığı gerçekleştiren şahsın E.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi.