banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Kilis’te Özdağ gerilimi
Kilis’te Özdağ gerilimi

İş yeri deposundan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir iş yerinin deposundan elektrik kabloları ve el aletleri çalan şüpheli yakalandı.

OSMANİYE 29.07.2022, 08:28
İş yeri deposundan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir iş yerinin deposundan elektrik kabloları ve el aletleri çalan şüpheli yakalandı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Kaymakamlık Sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin deposundan çalınan elektrik kabloları ve el aletleri ilgili çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerden hırsızlığı gerçekleştiren şahsın E.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu