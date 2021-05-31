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İnşaatın bodrum katına düşen çocuk kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir binanın inşaatında bodrum kata düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

OSMANİYE 31.05.2021, 16:37
İnşaatın bodrum katına düşen çocuk kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir binanın inşaatında bodrum kata düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Orhan Gök Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda Kadirli Devlet Hastanesinin yanında keçi otlatan B.A. (5), dinlenmek için bir inşaatta oturduğu sırada dengesini kaybederek bodrum kata düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen çocuğu yoğun çabalar sonrası kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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