İlber Ortaylı yarın Osmaniye’de okurlarıyla buluşacak

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kitap Fuarı’nda Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarıyla buluşacak.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’da Fuar alanı söyleşi salonunda kitapseverlerle bir araya gelecek.

Kitap Fuarının onur konuğu olarak davet edilen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelenmişti.

Geçmiş olsun dileklerini yineleyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm kitap severleri, Prof. Dr. Ortaylı’nın söyleşi programına davet etti.