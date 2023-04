İl Jandarma Komutanlığından şehit aileleri ve gazilere iftar

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığındaki programa Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı. İftar öncesinde Vali Erdinç Yılmaz, şehit aileleri ve gazilerle ailelerinin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak, hatırlarını sordu ve bir süre sohbet etti.

İftar programı Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinde konuşan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Bu güzel vatanımız, cennet vatanımız uğruna şehit olan bütün şehitlerimizi, minnetle, şükranla anıyoruz. Gazilerimizden ebedi hayata irtihal etmişlerin mekanları cennet olsun, dualarımızı gönderiyoruz. Kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimizden ne kadar gururlansak az, sizlere minnettarız. Bu cennet vatanın korunmasında gösterdiği üstün kahramanlık ve canını seve seve veren şehitlerimizin olması vatanımızı daha kutsal, daha kıymetli yapıyor. Bizler de şehitlerimiz rahat uyusun diye bu vatana sonuna kadar sahip çıkacağız, cennet vatanı ebedi vatan kabul ettik. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Sizlerle olmaktan her zaman gururluyuz, her zaman size karşı saygıda, hizmette bulunmaktan gerçekten bizim için çok özel ve çok kıymetli. 6 Şubat’ta yaşadığımız çok büyük bir felaketten dolayı elbette bu ramazanda hüzünler yaşıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın, başta Osmaniyeli hemşehrilerimiz olmak üzere depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, mekanları cennet olsun. Nice ramazanlarda inşallah buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.