Huzurevi sakinlerine mehteranlı ‘Babalar Günü’ konseri

Osmaniye’de Özden Huzurevi sakinlerine ‘Babalar Günü’ dolayısıyla belediye mehter takımı konser verdi.

Osmaniye Belediyesi, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle Özden Huzurevi’nde yaşayan vatandaşlar için bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Kadir Kara’nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte belediye mehter takımı huzurevi sakinleri için konser verdi. Mehter takımının seslendirdiği eserleri beğeniyle izlerken duygu dolu anlar yaşayan huzurevi sakinleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek sohbet eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Huzurevinde konaklayan siz kıymetli büyüklerimize bir nebze de olsa hoşça vakit geçirmeniz adına babalar günü vesilesiyle bu etkinliğimizi yapıyoruz. Asıl amacımız, sizlerin geçmişte bizlere sunduğunuz hizmetlerden dolayı şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunmak. Sizleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve her zaman sizlerin yanında olacağımızı açık kalplilikle ifade ediyorum. Değerli büyüklerim, hayatın zorlukları ne kadar olsa da biz buradayız, sizlerleyiz. Katkı ve katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederken babalar gününüzü kutluyor, hürmetle selamlıyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Başkan Kadir Kara, huzurevi sakinlerine babalar gününe özel hediye takdim etti.