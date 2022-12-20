"Halk şairi unvanı ve kimliği" verilen Seyfi Metin, 11 yaşında gördüğü rüya sonrası yüzlerce şiir yazdı, 3 şiir kitabı çıkardı

Osmaniye’nin Hemite köyünde yaşayan ve "halk şairi unvanı ve kimliği" verilen 74 yaşındaki Seyfi Metin, şu ana kadar yüzlerce şiir yazdı, 3 şiir kitabı çıkardı. Seyfi Metin, 11 yaşında rüyasında gördüğü beyaz ata binmiş kişinin elinden içtiği su sonrası, aniden şiir yazma isteğiyle uyandığını söyledi.

Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyünde yaşayan Seyfi Metin, 11 yaşında ailesine yardımcı olmak için çobanlık yaparken, uyuduğu sırada rüyasında beyaz ata binmiş bir adam yanına gelerek "Oğlum sen çok terlemişsin iç şunu" dedi. Beyaz atlı kişinin verdiği suyu içen Seyfi Metin uyandıktan sonra okula gittiğinde 23 Nisan töreninde aniden aklına gelen bir şiiri okudu. Herkes tarafından beğenilen şiir sonrası hemen hemen her konuda şu ana kadar yüzlerce şiir yazan Seyfi Metin, 3 farklı şiir kitabı çıkardı.

Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendisine "Halk şairi unvanı ve kimliği" verilen Seyfi Metin nasıl şiir yazmaya başladığını anlatarak, "Keçi otlatmaya gittim hava çok sıcaktı. Bir meşe ağacının altında öğleye doğru uyuyakalmışım. Rüyamda beyaz ata binmiş beyaz sarıklı bir adam gördüm yanıma yaklaştı. ’Oğlum sen çok terlemişsin al iç şunu’ dedi. Ben de aldım su muydu başka bir şey miydi bilmiyorum. Sonra aniden uyandım. Ne at var ne adam. Bir gün sonra okulumuzda 23 Nisan törenleri vardı. Ben de o törende aniden aklıma gelen bir şiiri okudum. Öğretmenim şiiri çok beğendi. Ben tam rüyamı anlatacaktım, ’dur anlatma’ dedi beni anladı. Sonra şiir yazmaya başladım. İlk şiir kitabımı 2005 yılında çıkardım. Kültür Bakanlığına yaptığım başvuru üzerine de bana halk şairi kimliği verildi" dedi.

"Halk edebiyatında bade içmek"

Halk şairleri olan aşıkların geleneklerine göre bir aşığın mahlas alabilmesi için rüyasında bade içerken bu mahlası alması gerekmektedir. Halk şairi rüyasında bade içtikten sonra gerçek anlamıyla aşık olur. Aşık edebiyatında bade içme rüya motifi bir gelenek icabıdır. İnanışa göre aşık olmak için ya usta yanında yetişmek ya da mutlaka "pir" elinden bade içmek gerekir.