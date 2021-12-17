"Göç ve Çocuk" temalı resim yarışması

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışmasında dereceye giren iki öğrenciye ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Göç ve Çocuk” temalı resim yarışmasında Osmaniye genelinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran tarafından verildi. Kaymakam Taşkıran, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığınca ülkemizde bulunan göçmenlerin sahih dini bilgi ile aydınlatılması, din hizmetlerinden yeterli düzeyde istifade edebilmeleri ve toplum ile uyumlarına katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 15-20 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla Türkiye geneli "Göç ve Çocuk" temalı düzenlenen resim yarışmasında Osmaniye genelinde dereceye giren Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Vildan Dalkılıç ve Güllü Sultan Çullu’yu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Göç ve Çocuk” temalı resim yarışmasında Korkut Ata Üniversitesi Resim Bölümü Öğrencisi Fatma Dağ birinci, Sumbas Çok Programlı Lisesi öğrencilerinden Vildan Dalkılıç ikinci, Güllü Sultan Çullu üçüncü oldu.