Giyim mağazasında çıkan yangında tekstil ürünleri zarar gördü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mağazada bulunan onlarca tekstil ürünü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçe ilçesi İslam Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giyim mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında onlarca tekstil ürünü kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.