Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali 21 Mayıs’ta yapılacak

Osmaniye Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivalinin 5’incisi 21 Mayıs’ta yapılacak.

Geleneksel hale getirilen ve Osmaniye Belediyesi’nce düzenlenen Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivalinin 5’incisi 21 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 ile 19.00 saatleri arasında Masal Park’ta yapılacak. Festivalde, Türk Dünyası’nda ve Osmaniye’de geçmişte oynanan ancak unutulmaya yüz tutmuş tüm çocuk oyunlarının hatırlatılması çocukların öğrenmeleri sağlanacak.

Konuyla ilgili Osmaniye Belediyesi’nden yapılan açıklama, “Osmaniye Belediyesi 5. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali Kapsamında ilkokullar arası takımların yarışacağı mangala yarışması düzenlenecek. Ayrıca ahşap oyuncak tasarım yarışması yapılacak. Yarışma tek kategoride düzenlenecek ve her yaş grubundan vatandaşlar katılabilecekler. Katılımcılar Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne en geç 18 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’a kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Yakan Top yarışmalarına katılacak okullar Okul Sporları Sistemi üzerinden 12 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecekler. Mendil kapmaca yarışmalarına katılacak okullar Okul Sporları Sistemi üzerinden başvuru yapabilecekler. Tüm oyunlar için katılımcılar yarışma hakkında detaylı bilgi ve şartnameye http://osmaniye-bld.gov.tr/ adresinden ulaşabilecekler” denildi.