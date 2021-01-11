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FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Whatsapp, kullanıcılarının verilerini paylaşıyor”

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gönderdiği son güncelleme ile uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılarını Facebook ile bilgi paylaşmaya kabul etmeye zorluyor. Şirket, bir pop-up bildiriminde, kullanıcılarını "WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için bu güncellemeleri kabul etmeleri gerektiği" veya "hesaplarını silmeleri gerektiği" konusunda uyarıyor.

OSMANİYE 11.01.2021, 16:01
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FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci: “Whatsapp, kullanıcılarının verilerini paylaşıyor”

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gönderdiği son güncelleme ile uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılarını Facebook ile bilgi paylaşmaya kabul etmeye zorluyor. Şirket, bir pop-up bildiriminde, kullanıcılarını "WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için bu güncellemeleri kabul etmeleri gerektiği" veya "hesaplarını silmeleri gerektiği" konusunda uyarıyor.

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, Whatsapp’ın bu stratejisi doğrultusunda güncellenen kurallarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp ve İnstagram’ın sahibi olan Facebook’un, Avrupa ve İngiltere’deki kullanıcılarının yeni şartları kabul etmeleri gerektiğini ancak buna rağmen aynı veri paylaşımı değişikliklerini görmeyeceklerini söylediğine dikkat çeken Lüleci, “Fakat bu durum bazı ülkeler tarafından AB gizlilik düzenleyicileri için bir zafer olarak memnuniyetle karşılandı. Her iki bölgede de değişikliği kabul etmek için son tarih 8 Şubat olarak belirlendi. Uygulama kullanıcılara açılan uyarıda "WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için bu güncellemeleri kabul etmeniz gerekecek" uyarısında bulunuyor” dedi.

Uluslararası gizlilik politikasının bir bölümünün kaldırıldığını belirten FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, “Bu durumun WhatsApp dahilinde kişilerin kişisel bilgilerini Facebook ile paylaşmasını, değişikliklerin yayınlanmasından sonraki ilk 30 gün boyunca devre dışı bırakmasına izin verdiğini belirtti. Bunun yerine kullanıcılar "hesabınızı silmeyi tercih ederseniz" uyarısıyla, çevrimiçi yardım merkezine yönlendiriliyor. Bu değişiklik, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk da dahil olmak üzere bazı kişilerin, Signal ve Telegram gibi daha gizlilik odaklı diğer mesajlaşma hizmetlerine geçmeleri için kullanıcıları uyarmasına da neden oldu” şeklinde konuştu.

Avrupa muafiyeti

Uzmanlara göre gelişmiş veri paylaşımının, AB ve Birleşik Krallık kullanıcılarını ne kadar etkileyeceği konusunda bir kafa karışıklığına yolaçtığını belirten Lüleci, şöyle devam etti;

“Bunun yanı sıra Facebook, AB, EEA ve Brexit sonrası İngiltere’yi kapsayan "Avrupa bölgesinde" hiçbir değişiklik olmayacağını belirten bir açıklama yaptı. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, WhatsApp’ın, Facebook’un ürünlerini veya reklamlarını iyileştirmek için bu verileri kullanması amacıyla Avrupa bölgesi WhatsApp kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmadığı bir durumdur.

Ancak, Avrupalı kullanıcılar için gizlilik politikasının yeni sürümü, diğer nedenlerin yanı sıra kişiselleştirilmiş reklamlar ve teklifler göstermek, içerik için önerilerde bulunmak ve satın alma işlemlerini tamamlamak ve "yardım" için diğer Facebook şirketleriyle verilerin paylaşılabileceğini açıkça belirtiliyor. Facebook, Avrupa veri koruma kurumlarıyla yapılan görüşmeler nedeniyle WhatsApp bilgilerini Avrupa’da bu tür amaçlar için kullanmadığını söylüyor. Bazıları bu gelişmeyi, Avrupa’nın son yıllarda uygulamaya konulan daha sıkı gizlilik düzenlemeleri için bir başarı olarak görüyor.”

WhatsApp tarafından toplanan ve Avrupa’da olmayanlar için Facebook ile paylaşılan verilerin türlerinin ayrıntıları, şartları ve gizlilik politikasını oluşturan resmi belgeler istenildiği taktirde kullanıcılarla da paylaşılabiliyor.

Bir SSS gönderisinde WhatsApp, aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer Facebook şirketleriyle çok çeşitli kullanıcı bilgilerini paylaştığını söyledi.

- Telefon numarası ve kayıt sırasında verilen diğer bilgiler (isim gibi)

- Marka, model ve mobil şirket dahil olmak üzere telefonunuzla ilgili bilgiler

- İnternet bağlantınızın konumunu gösteren IP adresiniz

- WhatsApp üzerinden yapılan tüm ödemeler ve finansal işlemler

FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci; “Ancak uygulama, gizlilik politikası kapsamındaki herhangi bir veriyi paylaşabileceğini de söyledi ki bunlara kişiler, durum güncellemeleri, ne zaman ve ne kadar süreyle WhatsApp kullandığını ve kullanıcıların telefonları için benzersiz tanımlama numaralarını da dahil edebilir.” dedi.

Facebook, kullanıcı verilerini hedef alan bu ani değişiklikleri neden yaptığına dair açıklama talebine yanıt vermedi.
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