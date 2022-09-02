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Evlerden bakır kazan ve leğen çalan şüpheli yakalandı
Osmaniye’de evlerden bakır kazan ve leğen çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
OSMANİYE 02.09.2022, 08:58
Osmaniye’de evlerden bakır kazan ve leğen çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez mahallelerde bulunan evlerden bakır kazan, leğen ve çeşitli eşyaların çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı şahıs ya da şahısların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği adreslerin çevrelerinde bulunan kameraları inceleyen ekipler, eşyaları çalan şahsın H.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şahıs Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince gözaltına alındı.
H.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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